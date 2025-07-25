Во время матча Лиги конференций болельщики "Александрии" оскорбляли игроков "Партизана"

БЕЛГРАД, 25 июля. /ТАСС/. В сербском "Партизане" убеждены, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осведомлен о поведении болельщиков украинской "Александрии" во время первого матча квалификации Лиги конференций и примет соответствующие меры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Партизана".

25 июля "Партизан" на выезде обыграл "Александрию" со счетом 2:0. Встреча прошла в Польше. После первого гола в ворота "Александрии" болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана". Также звучали оскорбления в адрес московского ЦСКА. "Партизан" дважды подряд принимал участие в Братском кубке в Москве, где встречался с ЦСКА и "Динамо". Также футболисты украинского клуба отказались пожимать руки игрокам "Партизана" перед началом игры.

"Футбольный клуб "Партизан" привержен принципам спортивного поведения и честной игры во всех футбольных матчах, - сообщили в пресс-службе. - Наша позиция ясна и последовательна: мы считаем, что политике нет места на футбольных стадионах, не только потому что этого прямо требуют принципы УЕФА, но и в силу ценностей, которые мы представляем как клуб. Мы убеждены, что представители УЕФА осведомлены о неуместных кричалках фанатов на стадионе в Катовице, и верим, что они примут все необходимые меры в соответствии с действующими правилами и стандартами".

"Кроме того, мы знаем, что сеть FARE (организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе - прим. ТАСС) постоянно сотрудничает с УЕФА и уже много лет борется со всеми негативными проявлениями на трибунах. Строгие и справедливые принципы, которых они придерживаются, известны нам и другим европейским клубам, и мы не сомневаемся, что они будут соблюдены и в этот раз. Мы сделаем все возможное, чтобы второй матч между двумя клубами в Белграде в следующий четверг прошел в честь спорта и футбола и в обстановке, подобающей соревнованиям, организованным УЕФА", - добавили в пресс-службе клуба.

Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.