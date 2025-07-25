На чемпионате мира в Сингапуре российская команда выиграла три золотые, три серебряные и две бронзовые награды

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию будет побеждать в будущем, прошедший чемпионат мира в Сингапуре стал отличным заделом. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Российские синхронисты впервые за 31 год не выиграли медальный зачет на чемпионате мира по водным видам спорта. На турнире в Сингапуре российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Во всех трех победах поучаствовал Александр Мальцев: он завоевал два золота в соло и одно в микст-дуэте в паре с Майей Гурбанбердиевой. Победу в медальном зачете одержали спортсмены из Китая (четыре золота, три серебра).

"Ничего страшного, понятно, что, возможно, и правила где-то изменили за это время отстранения, где-то чистоты добавили, да и мы Китаю наверняка помогали - подглядывали у нас, учились мастерству, не сомневаюсь в этом, - сказала Журова. - Команда молодая, это же хорошо, потому что значит, что надолго. Девчонки, которые были до этого, будут передавать свой опыт. Возможно, они приедут, вот им в шутку [главный тренер сборной России] Татьяна Покровская даст жару, проанализируют все ошибки, все учтут на будущее. Хочется поддержать девчонок, уверена, что в будущем будет все хорошо, будут победы. Такой задел на будущее получился, хороший результат. И Александр Мальцев молодец, поддержал команду. Поэтому думаю, что все впереди, все будет у них хорошо. Я в них верю".

В предыдущий раз российская команда не смогла выиграть медальный зачет на мировом первенстве в 1994 году, тогда россиянки остались без наград. Турниры в 2022, 2023 и 2024 годах россияне пропускали из-за отстранения.