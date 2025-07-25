Брусникина заявила, что отечественному синхронному плаванию требуются изменения

Отечественные спортсмены впервые с 1994 года не стали победителями медального зачета в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, заняв второе место

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выступление отечественных синхронисток на чемпионате мира в Сингапуре нельзя назвать плохим, однако после возвращения домой тренерскому штабу совместно с национальной федерацией необходимо провести тщательный анализ по итогам соревнований. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

"Если в целом оценивать выступление нашей команды на этом чемпионате мира, то плохим его точно нельзя назвать, - считает Брусникина. - Все-таки домой она вернется с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами, которые были завоеваны в восьми из девяти дисциплин, где мы участвовали".

"Да, безусловно, все поклонники отечественного синхронного плавания ожидали более высоких результатов с учетом того, как раньше выступала наша команда. Но нужно признать очевидное, что вид спорта изменился кардинально, появились новые чемпионы мира и Олимпийских игр. И нам, конечно, нужно меняться, да и отстранение от международных стартов не пошло, конечно, на пользу. После возвращения из Сингапура нужно сделать правильные выводы, разобрать причины очевидных провалов и двигаться к переменам", - добавила собеседница ТАСС.

Брусникина заметила, что тенденции синхронного плавания сейчас совсем другие. "Я говорю и про качество, и про сложность, и про художественное впечатление, которое сейчас серьезно влияет на результат. Поэтому сейчас нам нужно сделать глубокий анализ выступления наших спортсменов на чемпионате мира. Будем работать и двигаться дальше. В некоторых дисциплинах мы сейчас в роли догоняющих, и нам нужно меняться, хотя уровень мастерства отечественных спортсменок остается хорошим. Наши тренеры и спортсмены обладают хорошим потенциалом, чтобы сделать правильные выводы и двигаться вперед", - сказала она.

"Произошедшая смена поколений в нашей национальной команде тоже повлияла на результат. Если продолжать сидеть дома и выезжать на один старт в году, то нужного результата будет невозможно добиться, так уже не работает. Очень важно, чтобы наши молодые спортсменки имели опыт выступления на международных стартах. Мы пока уступаем своим основным соперницам в соревновательном опыте. Нам очень важно появляться на международной арене, постоянно напоминать о себе и получать опыт соревнований", - заключила Брусникина.

Отечественные спортсмены впервые с 1994 года не стали победителями медального зачета в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта. На турнире в Сигнапуре они завоевали три золота, три серебра и две бронзы, заняв второе место. Победу в медальном зачете одержали спортсмены из Китая (четыре золота, три серебра).