Спортсмен показал результат 10,04 секунды

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Константин Крылов обновил рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет.

Бегун показал результат 10,04 секунды и одержал победу. Второе место занял Илья Сазонов (10,17), третье - Александр Миронов (10,32).

Ранее рекорд страны принадлежал Николаю Юшманову (1986 год) и Андрею Епишину (2006), спортсмены преодолели дистанцию за 10,10 секунды. Мировой рекорд принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58 секунды).

Крылову 21 год, он является чемпионом России и серебряным призером турнира, обладателем двух золотых наград Игр БРИКС. Ранее в интервью ТАСС Крылов заявил, что ставил задачу побить рекорд страны на стометровке.