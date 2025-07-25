"Спартак" одержал победу со счетом 1:0

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения арбитра Василия Казарцева, принятые во время матча первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

По четырем эпизодам, на которые обратил внимание "Спартак", решения Казарцева были поддержаны комиссией единогласно. Также ЭСК РФС поддержала решение Казарцева удалить игрока "Динамо" Мохамеда Аззи, с чем махачкалинский клуб был не согласен.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Спартака". В первом тайме Казарцев отменил три мяча "Спартака", а также не назначил пенальти после столкновения полузащитника москвичей Наиля Умарова и Аззи. Во втором тайме судья отменил еще один гол красно-белых. На игры второго тура РПЛ Казарцев не получил назначения.