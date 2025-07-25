В схватке за бронзовую награду спортсмен победил представителя Узбекистана Исломбека Равшанкулова

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзовую медаль Универсиады в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Германии.

В схватке за бронзовую награду Ендовицкий победил представителя Узбекистана Исломбека Равшанкулова, совершив на последней секунде бросок на ваза-ари.

На счету россиян 14 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.