Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил, что было принято решение дать арбитру паузу из-за сложности матча между "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" и давления на судью

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение дать паузу арбитру Василию Казарцеву после работы на резонансном матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

"В данном случае мы приняли решение дать ему паузу, учитывая сложность матча и давление на арбитра. Качество его работы также было учтено", - сказал Каманцев.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Спартака". В первом тайме Казарцев отменил три мяча "Спартака", а также не назначил пенальти после столкновения полузащитника москвичей Наиля Умарова и защитника махачкалинцев Мохамеда Аззи. Во втором тайме судья отменил еще один гол красно-белых. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала все решения Казарцева.