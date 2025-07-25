Карпин против бывшей команды, "Краснодар" примет "Локомотив". 4 игры РПЛ пройдут в субботу

Также 26 июля состоятся матчи "Спартак" - "Балтика" и "Сочи" - "Акрон"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Спартак" - "Балтика", "Динамо" (Москва) - "Ростов", "Краснодар" - "Локомотив" и "Сочи" - "Акрон".

В центральном матче дня действующий чемпион России "Краснодар" на своем поле встретится со столичным "Локомотивом", игра начнется в 19:00 мск. В первом туре обе команды одержали крупные победы. Краснодарская команда на выезде оказалась сильнее "Пари Нижний Новгород" (3:0), железнодорожники на своем поле победили "Сочи" (3:0).

В составе "Краснодара" впервые может сыграть лучший ассистент прошлого сезона чемпионата Франции Гаэтан Перрен. 23 июля клуб объявил о переходе французского полузащитника из "Осера". Это четвертый иностранный новичок краснодарцев в летнее трансферное окно после Густаво Сантоса, Дугласа Аугусто и Жубала. "Локомотив" на этой неделе активно обсуждался в связи с возможным переходом полузащитника Сергея Пиняева в московский ЦСКА. Портал "Чемпионат" сообщал, что ЦСКА готов заплатить сумму отступных за 20-летнего футболиста. Однако в пресс-службе железнодорожников сообщили ТАСС, что клуб не рассматривает продажу Пиняева.

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. "Локомотив" завершил чемпионат на шестом месте.

Завершит игровой день матч между "Сочи" и тольяттинским "Акроном", игра начнется в 20:30 мск. По итогам прошлого сезона сочинцы заняли пятое место в турнирной таблице Первой лиги, но из-за проблем с лицензированием у новороссийского "Черноморца" именно "Сочи" сыграл в стыковых матчах с "Пари НН" и вышел в РПЛ. В первом туре "Сочи" уступил на выезде "Локомотиву", "Акрон" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).

"Ростов" в гостях у Карпина

В другом матче дня московское "Динамо" дома сыграет с "Ростовом", встреча начнется в 17:30 мск. В июне главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, он совмещает работу в сборной России и клубе. В феврале он покинул "Ростов", в котором проработал около восьми лет. Карпин впервые после ухода из ростовского клуба сыграет против него как главный тренер другой команды.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что футболисты "Ростова" будут запредельно мотивированы в матче против "Динамо". "Это будет очень сложный матч для "Динамо". Потому что футболисты играют с повышенной мотивацией против тренера, который ушел из команды. Бело-голубым будет очень сложно", - сказал Семин ТАСС.

В первом туре "Динамо" дома сыграло вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 1:1. "Ростов" на старте чемпионата на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. Впервые против бывшего клуба сыграет защитник Максим Осипенко, который перешел из "Ростова" в "Динамо" этим летом.

Игровой день стартует матчем между московским "Спартаком" и "Балтикой", встреча начнется в 15:00 мск. Красно-белые в первом туре обыграли дома махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. В том матче вопросы у болельщиков вызвала работа главного арбитра встречи Василия Казарцева, который отменил четыре забитых мяча московской команды. "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза, которая признала верными все спорные решения Казарцева. Однако судья не получил назначения на игры второго тура чемпионата.

"Балтика" в первом туре сенсационно смогла отобрать очки у московского "Динамо". В прошлом сезоне калининградская команда под руководством Андрея Талалаева выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ после годичного перерыва.

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу - "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Пари НН" со счетом 2:0. 27 июля состоятся матчи ЦСКА - "Ахмат", "Оренбург" - "Динамо" (Махачкала) и "Рубин" - "Зенит".