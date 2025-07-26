В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских спортсменов в мероприятиях международного календаря

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Призер всероссийских соревнований по маунтинбайку Илья Логачев получил нейтральный статус, дающий право выступать на первенствах Европы и мира. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Логачеву 17 лет, на внутрироссийских соревнованиях этот спортсмен представляет Москву.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.