С 2023 года он выступает за оренбургский клуб "Факел-Газпром"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обладатель серебряной награды Универсиады в настольном теннисе россиянин Максим Гребнев хочет выступать в клубных чемпионатах Франции или Германии. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я, конечно же, очень хочу и очень настраиваюсь на то, что пригласят, - признался Гребнев. - Я правда хочу в Европе поиграть - во Франции, в Германии. Буду дальше работать и стараться".

Гребневу 23 года, он является чемпионом Европы 2020 года в парном разряде и обладателем серебряной медали ЧЕ-2021 в командном первенстве. Спортсмен дважды выигрывал чемпионат России в одиночном разряде (2024, 2025), с 2023 года выступает за оренбургский клуб "Факел-Газпром", до этого он играл в клубном чемпионате Германии.

В финале Универсиады, проходящей в Германии, Гребнев уступил своему соотечественнику Владимиру Сидоренко со счетом 1:4.

"Теперь мне нужно хотя бы недельку отдохнуть, а потом начну готовиться к следующим турнирам. В сентябре я планирую выступить на соревнованиях в Казахстане", - заключил Гребнев.