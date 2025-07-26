Бой пройдет в Абу-Даби 26 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян имеет хорошие шансы победить американца Маркуса Макги на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Такое мнение ТАСС высказал боец смешанного стиля Иван Штырков.

Бой между Яном и Макги в легчайшей весовой категории состоится на турнире UFC, который пройдет в Абу-Даби 26 июля.

"У Пети есть все шансы победить Маркуса Макги, стопроцентные. Думаю, что Макги не сможет чем-то удивить Петю, если Петя будет в отличной форме, с хорошей мотивацией и в кондициях, бой будет в его сторону. О другом я даже не хочу думать, не вижу, чем Макги может нивелировать работу Пети и как-то его ошарашить. Насколько я знаю, Макги любит проводить бои в стойке, ударке, а это территория Пети. В этом дивизионе Петю в стойке вряд ли кто-то может удивить", - сказал Штырков.

Яну 32 года, в его активе 18 побед и 5 поражений. На счету 35-летнего Макги 10 побед и 1 поражение.