Они завоевали на турнире восемь медалей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. У трехкратной олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной нет никаких нареканий к работе судей на соревнованиях по синхронному плаванию, которые проходили в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом Брусникина рассказала ТАСС.

"Я считаю, что нас хорошо судили, - сказала Брусникина. - Где мы были на высоте и взяли золото, там не было никаких вопросов к арбитрам. С судейством на чемпионате мира было все нормально, на мой взгляд".

Отечественные мастера синхронного плавания, получившие право выступать на чемпионатах мира после длительного перерыва, вернутся с турнира с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами.