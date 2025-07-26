Международная федерация каноэ в июне-июле присвоила нейтральный статус шести гребцам из РФ

Нейтральный статус также получили белоруски Елизавета Примак и Виктория Нестеренко

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) за два последних месяца присвоила нейтральный статус шести российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Нейтральный статус получили участник Олимпиады-2016 и двукратный призер чемпионатов мира Евгений Луканцов, Мария Давыкоза, Артем Коровин, Евгений Кузьменко, Артем Михеев и 56-летний Андрей Плиткин, выигрывавший золото чемпионата мира еще в составе сборной СССР (в 1990 году), а сейчас выступающий в ветеранских турнирах.

Также нейтральный статус получили белоруски Елизавета Примак и Виктория Нестеренко.

Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус почти 460 гребцам из России и Белоруссии.

Правление Международной федерации каноэ в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создала независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.