Он сообщил, что в этом вопросе есть позитивные изменения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин готов вернуться к работе над машиной на водородном топливе после появления отечественной разработки. Об этом он сообщил ТАСС.

В начале 2022 года Карякин сообщал, что намерен создать машину на водородном топливе, на которой можно будет участвовать в ралли-марафоне "Дакар". Позднее машина пошла в серийное производство в Германии, а работа над проектом в России, по словам гонщика, была приостановлена из-за санкций.

"Позитивные изменения [в работе над проектом] есть: у института водородных технологий есть своя российская водородная топливная ячейка, которая как раз позволяет реализовать нашу идею. Да, она чуть больше, чем западные аналоги, есть определенные трудности с ней, но это достойная разработка, которая позволит нам реализовать эту идею, как только у нас будет и техническая возможность, потому что большое количество инженерных задумок нужно реализовать, и на это нужны люди, и финансовая составляющая, конечно", - сказал гонщик.

Карякину 34 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.