В июне стало известно, что Мухсин Мухамадиев находится на лечении в одной из московских клиник

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Мухсин Мухамадиев находится в сознании после перенесенных инсультов. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил ТАСС, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник.

"Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании, - сказала собеседница агентства. - Все процедуры, занятия проходят хорошо. "Спартак" в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной. Федерация футбола Таджикистана и "Вахш" постоянно помогают, также помощь оказывал "Истиклол". Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно".

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы этот футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского "Спартака" Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей.