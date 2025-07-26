Первое место заняла команда Китая

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли пятое место по итогам соревнований в смешанных командах по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов набрали в общей сложности 400,35 балла. Первое место заняла сборная Китая (466,25 балла), в тройку призеров также вошли команды Мексики (426,30) и Японии (409,65).

Прошедшие соревнования по прыжкам в воду стали первыми на этом чемпионате мира, в которых были разыграны медали. Позднее в субботу пройдет финал у женщин в прыжках с метрового трамплина, куда пробилась россиянка Кристина Ильиных.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.