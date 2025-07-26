В смешанных командных соревнованиях Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов стали пятыми

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов остались довольны первым выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом Терновой рассказал журналистам после окончания соревнований.

В смешанных командных соревнованиях Кузина, Тимошинина, Терновой и Молчанов стали пятыми, отстав на девять баллов от занявшей третье место сборной Японии.

"В целом довольны: ничего не завалили, все прыгнули хорошо, - сказал Терновой. - В каждом прыжке можно было понемногу добавить, чтобы дотянуть до призового места, но мы уже отпрыгали так. В целом довольны - нормально".

Также он отметил высокую организацию турнира. "Все условия тут есть: тепло, чисто в душе, ровные снаряды. Вода комфортная. У нас все отлично, нареканий нет", - сообщил Терновой.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.