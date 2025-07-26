Призер Универсиады Ендовицкий рассказал, что так и не испытал радости от награды

Дзюдоист считает проигранной свою схватку за бронзу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Универсиады в Германии в весовой категории свыше 100 кг Валерий Ендовицкий не смог порадоваться награде, потому что считает проигранной свою схватку за бронзу. Об этом он рассказал ТАСС.

Вице-чемпион Европы Ендовицкий из Краснодарского края уверенно победил первых соперников, но уступил чемпиону мира - 2022 среди юниоров японцу Юте Накамуре. В схватке за бронзу с Исломбеком Равшанкуловым из Узбекистана, который вел весь поединок с одной минимальной оценкой "юко", россиянину удалось вырвать "ваза-ари" на последней секунде.

"С Накамурой я не выдержал свою тактику, думал довести встречу до третьего "шидо" [замечания] и сам допустил ошибку, - считает Ендовицкий. - А узбек, с которым мы раньше уже боролись, был очень "непадучий", неудобный. Именно поэтому в самом начале встречи зашел на бросок за заднюю подножку, хотел "добить" подсечкой, как в нашей предыдущей встрече, но сам завалился - ему дали оценку, и он ушел в оборону. По замечаниям с ним бороться оказалось бесполезно, поэтому уже не понимал, что делать - он убегает, я начинаю уставать".

"На последний рывок пошел уже с криком отчаяния, можно сказать, - зашел на спину с колен человеку, который меня чуть ли не в два раза ниже, как-то вытянул его оттуда, и он упал. Когда на бросок зашел - услышал финальный гонг, но мне уже все равно было - дотягивал, накрыл удержанием. А потом глаза поднимаю - у меня на табло нули, все, провал, в душе пустота и разочарование в себе, - признался дзюдоист. - Потом вижу, что на табло появилась цифра десять - "ваза-ари", и глазам не верю. Вокруг кто-то кричит "no time", кто-то "time finish", кто-то "ваза-ари". Говорят иногда - "вырвал победу на последних секундах", а у меня так язык не поворачивается сказать - зайди я на полсекунды позже, не было бы медали".

Ендовицкий отметил необычный формат Универсиады: "Мне понравилось - такие соревнования сближают спортсменов из разных видов спорта. Люди подходят, интересуются, откуда ты, они открыты и хотят дружить. Многие рады за нас, что мы выступаем. А еще у тебя есть возможность увидеть другие виды спорта - я в перерыве оказался на настольном теннисе, там играл наш парень, [Владимир] Сидоренко. Он проигрывал сопернику по сетам, я очень за него болел, но крикнуть не решился в игровой тишине. Это тебе не дзюдо с его эмоциями. Решил - не буду его отвлекать, ушел, а потом он, оказывается, золото взял. Очень за него рад. Побывал на гимнастике - что там ребята вытворяли на кольцах, на турниках - это восхищает. Хотел еще на баскетбол, но не успел, жаль".