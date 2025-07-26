В финальном матче россиянка уступила представительнице Словакии Эстер Мери

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова завоевала серебро Универсиады в женском одиночном разряде. Турнир проходит в Германии.

В финальном матче Ибрагимова уступила Эстер Мери из Словакии со счетом 3:6, 6:1, 5:7.

По ходу первого сета Ибрагимова упала возле сетки в одном из розыгрышей при счете 3:5. После этого россиянка взяла медицинский перерыв, во время тайм-аута ей перемотали колено бинтом.

На счету россиян 16 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.