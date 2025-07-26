В схватке за третье место Цечоев победил представителя Бахрейна Гаджидавуда Гасанова

УЛАН-БАТОР, 26 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Адам Цечоев стал бронзовым призером турнира Большого шлема в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Монголии.

В схватке за третье место Цечоев победил представителя Бахрейна Гаджидавуда Гасанова.

Ранее россияне завоевали на турнире пять наград. Обладателями наград стали Сабина Гилязова, Марина Воробьева, Глафира Борисова, Изнаур Сааев и Ксения Галицкая.

Турнир в Монголии проходит с 25 по 27 июля. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.