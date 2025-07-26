Ранее сообщалось, что ведется работа по уходу защитника из московского клуба

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обсуждает с защитником Никитой Черновым его будущее в футбольном клубе, но пока рано говорить о перспективах. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Ранее агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Чернова, сообщил порталу "Чемпионат", что на данный момент ведется работа по уходу футболиста из московского клуба. Контракт Чернова со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2025/26.

"Мы пока не знаем, - ответил Малышев на вопрос о будущем Чернова в команде. - Пока не ведутся с ним переговоры о продлении контракта. Продажа? Трансферное окно не закрыто, пока не знаем, могут быть разные варианты, мы вам расскажем, когда решение будет принято. Мы обсуждаем это с Никитой и его агентом".

Чернову 29 лет, он выступает за "Спартак" с зимы 2022 года. За красно-белых игрок провел 80 матчей в различных турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Вместе с командой защитник стал победителем Кубка России (2022). По ходу карьеры Чернова играл за московский ЦСКА, самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал" и красноярский "Енисей".