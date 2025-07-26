Саблистка проиграла на чемпионате мира в Тбилиси во втором круге

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов считает нелогичными ожидания победы от двукратной олимпийской чемпионки Софьи Великой на первом после долгого перерыва чемпионате мира. Такое мнение он высказал ТАСС.

Великая проиграла на чемпионате мира в Тбилиси во втором круге соревнований по сабле.

"У Софьи была задача вернуться на международную арену, а не поехать и всех победить, - сказал Мамедов. - Даже в более молодом возрасте это тяжело, а когда тебе 40 и в последний раз ты фехтовала на Олимпиаде в Токио четыре года назад, а остальное было фитнесом, какого результата можно было ждать? У нее достаточно опыта, но она просто поддерживала физическую форму. Когда мы в последний момент узнали, что есть шанс допуска, она начала приводить себя в порядок, и тут не в подготовке вопрос. Она там появилась, все увидели - жива-здорова, вот это было важно. Напомню, что впереди командный турнир".

"Я и раньше говорил: поехать после такого перерыва и начать с побед - это из области фантастики. Если это произойдет, это будет здорово, но это, скорее, будет чудом", - подчеркнул он.

Для Великой это первый международный турнир с момента отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году. В марте 2023 года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета, однако некоторым атлетам, среди которых была Великая, было отказано в его получении. Позднее Великая выступит в командном турнире на чемпионате мира.

Великой 40 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командном турнире (2016, 2021) и трехкратным серебряным призером Игр в личных соревнованиях (2012, 2016, 2021). Также на ее счету 8 золотых медалей чемпионатов мира и 14 золотых наград европейских первенств.