Ранее Константин Крылов побил рекорд страны в беге на 100 м

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бегун Константин Крылов, побивший в пятницу рекорд страны 39-летней давности на дистанции 100 метров, способен еще в этом сезоне выбежать из 10 секунд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

В пятницу на молодежном чемпионате России в Чебоксарах 21-летний Крылов пробежал 100-метровку за 10,04 секунды, превзойдя достижение Николая Юшманова (10,10), установленное в июне 1986 года.

"Я думаю, что этому бегуну по силам уже в нынешнем сезоне сделать то, что не удавалось сделать никому в нашей стране, ни в России, ни в СССР, - выбежать из 10 секунд, - считает Мащенко. - Я знаю, как тщательно они с тренером готовятся к каждому старту, в курсе их тренировочных планов, это вполне достижимая цель для Крылова, к которой он идет уже не первый сезон".

"Эта неделя вообще выдалась на редкость результативной для наших спринтеров, - отметил Мащенко. - Сначала рекорд России 45-летней давности на дистанции 400 метров побил юниор Алексей Данилов, вчера на такой же дистанции, но с барьерами, очень хорошо проявил себя Федор Иванов, которому осталось до рекорда страны 2015 года всего 0,2 секунды. И продолжил этот праздник скорости Костя Крылов своим рекордным забегом на 100-метровке".

18-летний Данилов на матчевой встрече юниорских сборных России и Белоруссии в Бресте пробежал 400 метров за 44,56 секунды, побив рекорд Виктора Маркина (44,60), державшийся со времен Олимпийских игр в Москве. В пятницу также в Бресте, но на открытом чемпионате Белоруссии, 23-летний Иванов пробежал 400 метров с барьерами за 48,27 секунды.

По словам Мащенко, Всероссийская федерация легкой атлетики, которую с ноября 2024 года возглавляет Петр Фрадков, очень много делает для полноценного возвращения российских спортсменов на международные старты. "К сожалению, нас сейчас пока не приглашают на большие турниры с участием сильнейших зарубежных спортсменов. Я уверен, что имей Крылов опыт соперничества с ведущими бегунами мира, то результаты у него могли бы быть еще выше. В нашем деле очень важна конкуренция", - заключил главный тренер.