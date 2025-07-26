Фестиваль проходит с 26 по 27 июля в музее-заповеднике "Коломенское"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела разминку для посетителей фестиваля DDX Fitness Fest в Москве.

Туктамышева провела ряд упражнений для разогрева мышц и растяжки, а также рассказала о специфике разминки в фигурном катании. В 2023 году спортсменка взяла паузу в соревновательной карьере и начала работать тренером в группе Алексея Мишина. В июне Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга.

Фестиваль DDX Fitness Fest проходит с 26 по 27 июля в музее-заповеднике "Коломенское". За два дня гостям доступно более 150 групповых тренировок в различных направлениях: от йоги до прыжков на батуте. Также проводятся соревнования по кроссфиту, армрестлингу, народному жиму. В лектории гости смогут узнать все о правильном питании и здоровом образе жизни, а 27 июля можно будет увидеть рекорд БРИКС по массовому гвоздестоянию.

В неспортивную программу фестиваля входят творческие мастер-классы, арт-мастерские и дегустации. В первый день мероприятия гостей ждет выступление Jony, во второй - Полины Гагариной.