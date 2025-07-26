Золото в этой дисциплине завоевала австралийка Мэддисон Кини

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных заняла шестое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках с метрового трамплина. Турнир проходит в Сингапуре.

Победительницей с 308 баллами стала австралийка Мэддисон Кини. Впервые с 2017 года золото в этой дисциплине завоевала не представительница Китая. Ильиных набрала 261,85 балла. Россиянка Виктория Фролова не смогла отобраться в финал, став 33-й в квалификации.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.