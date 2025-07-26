12-13 июля в Екатеринбурге проходил детский российско-китайский шахматный турнир "Матч дружбы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Участие в соревнованиях с китайскими спортсменами способствует повышению уровня мастерства юных российских шахматистов и закаляет их характер. Такое мнение ТАСС высказал директор Уральской шахматной академии, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

"Наши уральские дети благодаря российско-китайскому "Матчу дружбы" получили возможность посоревноваться с китайскими детьми, с которыми раньше они не встречались. Ну и надо сказать, что сложнейшая борьба была, и в последний день соревнований мы всего лишь три очка уступили. Я с ребятами разговаривал, они получили удовольствие от того, что играли с сильными соперниками. В таких соревнованиях закаляется характер: спортсмены проходят через определенные стрессы, не получив это испытание, сложно расти", - сказал Степанян.

Переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) стал правильным шагом, поскольку спортсмены из Азии выступают лучше шахматистов из Европы, считает Степанян. "В прошлом году Узбекистан был признан самой шахматной страной, выиграв шахматную олимпиаду, чемпион мира из Индии обыграл китайца. По количеству населения и по результатам Азия гораздо внушительнее выглядит, чем Европейский шахматный союз. В этом году прошел азиатский командный чемпионат в Ханты-Мансийске, мы первые шаги делаем, и я думаю, что какие-то соревнования, связанные с азиатским регионом, мы заполучим, открыв новое здание академии", - отметил собеседник агентства.

28 февраля 2023 года ACF одобрила переход ФШР в состав организации. ФШР стала первой российской спортивной федерацией, перешедшей в Азию из Европы.

Детский российско-китайский шахматный турнир "Матч дружбы" прошел в Екатеринбурге 12-13 июля. Победу в нем одержали китайские шахматисты, набрав 33,5 балла. Россиян они опередили на три балла.