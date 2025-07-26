Фехтовальщица Великая прокомментировала поражение на ранней стадии чемпионата мира

Россиянка уступила во втором круге

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Саблистка Софья Великая рада вернуться на международные турниры, а участие в них россиян создает атмосферу честной борьбы. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу Великая проиграла во втором круге личного турнира на чемпионате мира.

"Я благодарна международной федерации, что нас допустили - это большой праздник, это чемпионат мира, - сказала Великая. - Нас тепло встретили, наше участие создает классную атмосферу честной борьбы в спорте. И я рада, что этот праздник разделила со мной моя семья, люди, которые меня любят, поддерживают и фанатеют от фехтования".

"Я допустила ошибку, да еще и в "пульке", которую надо было сразу проходить, но большие победы идут рядом с большими поражениями. Впереди командные соревнования, наши девочки самые сильные, и я уверена, что мы будем бороться за победу. Да, возможно, мы отвыкли немного от борьбы "на острие", но это вопрос времени", - добавила она.

Для Великой это первый международный турнир с момента отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году. В марте 2023 года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета, однако некоторым атлетам, среди которых была Великая, было отказано в его получении. Позднее Великая выступит в командном турнире на чемпионате мира.

Великой 40 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командном турнире (2016, 2021) и трехкратным серебряным призером Игр в личных соревнованиях (2012, 2016, 2021). Также на ее счету 8 золотых медалей чемпионатов мира и 14 золотых наград европейских первенств. Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.