Россиянин завоевал бронзу на турнире Большого шлема

УЛАН-БАТОР, 26 июля. /ТАСС/. Акклиматизация могла повлиять на результат российского дзюдоиста Адама Цечоева на турнире Большого шлема в Монголии. Комментарий Цечоева ТАСС предоставила пресс-служба Федерации дзюдо России.

В схватке за третье место Цечоев победил представителя Бахрейна Гаджидавуда Гасанова.

"Вдвойне рад завоевать медаль в Монголии, потому что и дорога тяжелой была, и со сном проблемы, - сказал Цечоев. - Честно, если бы не [тренер] Мурат Хабачиров, который целый день меня поддерживал, вообще не смог бы бороться - с первой схватки плохо себя чувствовал. Хотел, конечно, красиво, в своей манере бросать, но сегодня что-то все было не так - броски вообще не шли. Возможно, это из-за климата, акклиматизации, но ныть нельзя".

Турнир в Монголии проходит с 25 по 27 июля. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.