Баррозу с 2021 года живет в Москве и женат на россиянке

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Франсимар Баррозу на мастер-классе в Мелитополе попросил российское гражданство. Заявление он сделал в беседе с журналистами.

"Пожалуйста, это моя мечта - получить российское гражданство. Господин президент, помогите мне. Я дрался в UFC и сейчас заканчиваю карьеру, основной фокус будет на моей семье, на Габриэле, на залах", - сказал боец журналистам.

Баррозу с 2021 года живет в Москве, женат на россиянке Анастасии Мотяшевой, они вместе воспитывают сына Габриэля.

Спортсмену 45 лет, на его счету в смешанных единоборствах (ММА) 26 побед, 7 поражений, 1 ничья, 1 бой был признан несостоявшимся. С 2013 по 2018 год он выступал в UFC. Последний поединок в ММА провел в июне 2024 года.