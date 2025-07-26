В субботу в Магнитогорске прошла игра, посвященная завершению карьеры бывшим вратарем команды Василием Кошечкиным

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" показывает хороший пример отношения к игрокам, которые прославляли клуб в прошлом, прощальные матчи Василия Кошечкина и Сергея Мозякина тому свидетельство. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Проходившая в субботу в Магнитогорске "Большая игра", посвященная завершению карьеры Кошечкиным, завершилась вничью (9:9). В матче принимали участие многие известные игроки Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

"Хоккейный опыт Василия грандиозен и разнообразен. Я рад, что по окончании карьеры спортсмена он остался в большой игре, перешел на тренерскую работу и передает свои знания молодым голкиперам. Хотел бы пожелать Кошечкину, чтобы его воспитанники впоследствии показали достойную игру в свитере сборной, вносили столь же большой вклад в победы на самых престижных международных турнирах. Василий всегда будет уважаемым членом нашей большой хоккейной семьи, а отношение к такому прекрасному человеку неизменно самое теплое и хорошее. Я был очень рад встретиться и пообщаться с Кошечкиным, а также с другими заслуженными игроками, прилетевшими на этот матч", - сказал Третьяк.

Третьяк также провел рабочую встречу с руководителями Магнитогорского металлургического комбината и Челябинской области, обсудив вопросы развития различных видов спорта (в первую очередь хоккея) в регионе.

"Конечно, хотел бы поблагодарить Магнитогорск, Виктора Рашникова (главу комбината и президента "Металлурга" - прим. ТАСС), руководителей комбината и клуба за то, что не забывают о героях нашего хоккея. Прошлым летом они провели прощальный матч Мозякина, сейчас - прощальный матч Кошечкина. Великолепные мероприятия, счастливые глаза болельщиков, праздничная атмосфера на трибунах, обмен хорошими эмоциями и душевным теплом. Без уважения к прошлому не бывает достойного будущего. В Магнитогорске это прекрасно понимают. Ведь город является одним из главных центров развития нашего хоккея, здесь на протяжении многих лет успешно работают с талантливой молодежью, выводят ее на элитный уровень мастерства, готовят суперигроков для нашего вида спорта, для нашей сборной. И эти достижения в деле работы на хоккейное будущее неотделимы от правильного отношения к чемпионам и победителям прошлых лет. "Магнитка" подает пример, на который не стыдно равняться", - отметил глава Федерации хоккея России.