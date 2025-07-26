Бразильский спортсмен подчеркнул, что в России большое количество перспективных бойцов

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Франсимар Баррозу планирует открыть в Мелитополе зал для занятий джиу-джитсу. Об этом он заявил журналистам в ходе мастер-класса, который он провел в одной из спортивных школ Запорожской области.

"Я хочу открыть тут филиалы своих школ по джиу-джитсу и ММА, помогать продвижению этих видов спорта. Я планирую открыть три филиала. Скорее всего, открою здесь. У меня большие планы на это место, я хочу развивать тут джиу-джитсу", - сказал он.

Баррозу также подчеркнул, что в России большое количество перспективных бойцов.

Спортсмену 45 лет, на его счету в смешанных единоборствах (ММА) 26 побед, 7 поражений, 1 ничья, 1 бой был признан несостоявшимся. С 2013 по 2018 год он выступал в UFC. Последний поединок в ММА провел в июне 2024 года.