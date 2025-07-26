В стране в 2030 году пройдут матчи чемпионата мира

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Африканское представительство Международной федерации футбола (ФИФА) открылось в субботу в футбольном комплексе имени короля Мухаммеда VI в Сале - ближайшем пригороде марокканской столицы.

В церемонии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе, президент Королевской марокканской федерации футбола Фаузи Лекжаа, различные официальные лица и представители спортивной сферы королевства, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

"Это исторический момент, день торжества и счастья, который будет вписан золотыми буквами в историю ФИФА и футбола в Африке, Марокко и во всем мире", - заявил Инфантино во время церемонии открытия.

"Открытие представительства происходит в нужный момент, в том числе потому, что оно совпадает с празднованием Дня трона (главный национальный праздник Марокко, ежегодно отмечаемый 30 июля - прим. ТАСС)", - добавил президент ФИФА.

Импульс развитию спорта в Африке

"Я благодарю Его Величество короля Мухаммеда VI за импульс, данный развитию спорта на континенте", - продолжил Инфантино, отметив, что футбольный комплекс имени короля Мухаммеда VI в Сале "представляет собой невероятное и великолепное сооружение".

Ранее на минувшей неделе Инфантино по прибытии в Рабат заявил, что "Марокко стало одним из мировых центров футбола". "Я очень счастлив и рад быть здесь. Всегда радостно и приятно находиться здесь, в Марокко, стране, которая каждый день живет и дышит футболом", - сказал он.

Инфантино сообщил, что Марокко собирается принять у себя пять розыгрышей подряд чемпионата мира по футболу среди девушек до 17 лет, Кубок африканских наций 2025 года среди мужчин и чемпионат мира по футболу 2030 года.

В настоящее время в крупнейших городах Марокко, в том числе в Касабланке, Танжере, Рабате, Марракеше и ряде других, идет строительство современных больших стадионов, тренировочных баз и объектов инфраструктуры к предстоящим крупным соревнованиям.

Два больших турнира в Марокко

35-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу состоится в Марокко в период с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Матчи пройдут на стадионах шести городов: Агадира, Касабланки, Марракеша, Рабата, Танжера и Феса.

Ранее ФИФА утвердила проведение матчей чемпионата мира 2030 года в шести странах на трех континентах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко. Первые три игры чемпионата мира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай. Матчи мирового первенства впервые пройдут на разных континентах.