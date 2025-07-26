Соревнования проходили в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Участник заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде Дмитрий Ионов скончался из-за проблемы со здоровьем, возникшей во время прохождения дистанции. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Спортсмен из Москвы преодолевал дистанцию 3 км. На завершающем этапе заплыва Ионов почувствовал себя плохо и обратился к спасателям. Его эвакуировали на лодку, но в момент выхода из воды он потерял сознание.

Дежурная бригада неотложной помощи на берегу начала реанимационные действия. Затем Ионов был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти жизнь спортсмена.