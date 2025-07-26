"Зенит" сыграет с "Рубином", ЦСКА - с "Ахматом"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА - "Ахмат", "Оренбург" - "Динамо" (Махачкала) и "Рубин" - "Зенит".

В первом матче дня ЦСКА на своем поле встретится с грозненским "Ахматом", встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 15:00 мск. В первом туре армейцы сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 0:0, грозненская команда на своем поле уступила казанскому "Рубину" со счетом 0:2.

На этой неделе в зарубежных СМИ обсуждался вероятный переход узбекского полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий "Истанбул Башакшехир". Футболист не принял участия в матче с "Оренбургом", и пока нет ясности, сможет ли он сыграть с "Ахматом". Однако после небольшого ушиба в этом матче должен сыграть основной центральный защитник Игорь Дивеев. Но по-прежнему недоступен из-за повреждения аргентинский полузащитник Родриго Вильягра. "Ахмату" в матче с ЦСКА сможет помочь полузащитник Эгаш Касинтура, который в первом туре отбывал дисквалификацию.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб в новом сезоне нацелен на борьбу за место в топ-8 РПЛ. В прошлом сезоне грозненская команда заняла 14-е место, в стыковых матчах за место в высшем дивизионе чемпионата России она обыграла екатеринбургский "Урал". "Результат первого тура был немного неудачным, но мы продолжим бороться. Команда будет прибавлять, скоро добавятся футболисты. Мы хотим бороться за попадание в топ-8 РПЛ", - сказал Айдамиров журналистам.

В прошлом сезоне ЦСКА на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 3:0 в матче РПЛ, матч в Грозном завершился вничью со счетом 1:1. В Фонбет - Кубке России армейцы дважды обыграли "Ахмат" - 1:0 и 2:0. В последний раз "Ахмат" обыграл ЦСКА на выезде в РПЛ 20 апреля 2024 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненской команды.

"Рубин" с Даку против "Зенита"

Также в воскресенье "Оренбург" дома сыграет с махачкалинским "Динамо", встреча начнется в 17:30 мск. В прошлом сезоне оренбуржцы заняли 15-е место в РПЛ, однако по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза новичок лиги - московское "Торпедо" - был исключен из состава участников высшего дивизиона чемпионата России, его место по решению бюро исполкома Российского футбольного союза занял именно "Оренбург". В первом туре оренбуржцы дома сыграли вничью с ЦСКА, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" со счетом 0:1.

Завершит тур матч между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом", встреча начнется в 20:00 мск. В первом туре "Рубин" на выезде обыграл "Ахмат", серебряный призер прошлого сезона на своем поле оказался сильнее "Ростова" (2:1). В межсезонье один из лидеров казанской команды албанский нападающий Мирлинд Даку мог перейти в "Зенит", клубы согласовали сделку, однако петербуржцы не смогли договориться с игроком о личных условиях. 13 июля "Рубин" продлил контракт с 27-летним нападающим до лета 2029 года.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что матч с большой долей вероятности пропустят Вячеслав Караваев, Саша Зделар и Александр Ерохин. На этой неделе клуб также заявил на сезон РПЛ бразильского полузащитника Вендела. Летом он должен был перейти в бразильский "Ботафого", однако в мае стало известно, что сделка сорвалась по геополитическим причинам. Футболист лишь с третьей попытки вернулся в расположение клуба, позднее Семак сообщил, что Вендел будет наказан за опоздание на сборы. Также "Зенит" рискует остаться без бразильского полузащитника Луиса Энрике - по информации портала Sport24, лидер команды не прилетел на матч с "Рубином".

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. 26 июля московский "Спартак" на своем поле уступил калининградской "Балтике" (0:3), столичное "Динамо" дома обыграло "Ростов" (1:0), московский "Локомотив" на выезде оказался сильнее "Краснодара" (2:1), тольяттинский "Акрон" в гостях разгромил "Сочи" (4:0).