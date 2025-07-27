Олимпиада-80 глазами ТАСС. Загорский токарь сделал 60-местную матрешку

Умелец два года подбирал породы деревьев для сувенира

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Олимпийская чемпионка Кондратьева рассказала о роли мужа в своих успехах

"По-настоящему осознала свою победу лишь в момент награждения, - сказала Людмила Кондратьева журналистам. - Для этого успеха пришлось немало потрудиться, ведь еще недавно специалисты критиковали меня за быстрый старт, и никакой сильный бег и финишный рывок не могли восполнить победы в начале дистанции. Но в душе я всегда знала, что могу бежать намного быстрее".

"Поверить в свои силы и исправить погрешности в технике мне помог мой тренер и муж Валерий Соковнин", - передает слова олимпийской чемпионки в беге на 100 метров корреспондент ТАСС.

Шестьдесят матрешек в одной. Токарь из Загорска установил свой олимпийский рекорд

Соперничает по популярности с олимпийским Мишкой только знаменитая русская матрешка. О ней рассказал корреспондентам ТАСС Александру Беликову и Владимиру Иткину главный инженер Загорской фабрики игрушек Георгий Аргун.

"Если раньше загорские мастера умели вкладывать их одна в одну до 24 штук, то настоящий рекорд установлен в канун Олимпиады. Наш знаменитый токарь Виктор Макеев, отдавший любимому делу более 30 лет, выточил 60-местную матрешку. Ювелирную работу проделал мастер. Толщина стенки каждого изделия не превышала и миллиметра. Два года подбирал умелец породы деревьев. Пять кубометров самшита, клена, березы, ольхи пошло на уникальный сувенир", - отметил собеседник ТАСС.

"Велотреку в Крылатском уступают все остальные треки мира"

"Треку в Крылатском во многом уступают считавшиеся лучшими в мире подобные сооружения в Мехико и Вене, - сказал корреспонденту ТАСС трехкратный олимпийский чемпион Даниэль Морелон, тренировавший французских велогонщиков. - Здесь превосходное полотно из сибирской лиственницы и полное отсутствие так называемых виражных перегрузок. Отмечу и психологический комфорт - здесь простор и мягкий контакт с публикой".

"Трек в Крылатском способствовал достижению рекордных скоростей, все соревнования отличались высоким уровнем. Чемпионы Игр в Монреале с достигнутыми там результатами смогли бы по итогам турнира в Москве лишь замкнуть десятку, а в ряде олимпийских дисциплин даже оказаться вне десятки сильнейших велогонщиков", - заключил собеседник ТАСС.

"Япония бойкотировала Игры в СССР из-за ложного понимания солидарности с США"

"Я, как и большинство японских спортсменов, категорически против сомнительной политической игры, в результате которой были принесены в жертву надежды сотен людей, мечтавших приехать и выступать на Олимпиаде-80 в советской столице", - сказал корреспонденту ТАСС Сигэёси Мацумаэ, президент Международной федерации дзюдо.

"Будучи в течение 17 лет (с 1962 по 1979 год) депутатом японского парламента, я убежден, что абсурдное решение правительства Японии о неучастии нашей страны в Играх XXII Олимпиады принято из-за ложного понимания американо-японской солидарности. Сотрудничество двух стран должно состоять не в том, чтобы Япония поступала так, как считает нужным Вашингтон. Такие подсказки совершенно неприемлемы для нас", - отметил Мацумаэ.

"Хотя наши дзюдоисты, как и представители других видов спорта, остались дома, в турнирах московской Олимпиады, несмотря ни на что, принимают участие сильнейшие спортсмены мира. А те, кто не приехал, испытывают легкообъяснимое чувство горечи. Ведь немногие из них могут сохранить свою спортивную форму до стартов будущих Игр. Кроме того, некоторые из них просто слишком постареют для участия в этом прекрасном форуме молодежи и спорта", - заключил гость из Японии.

"Разделяю чувство разочарования со своими соотечественниками, оставшимися без флага"

"Огромная работа оргкомитета, первоклассные спортивные сооружения, эрудированные и благожелательные зрители и звезды мирового спорта создали на московской Олимпиаде прекрасную атмосферу праздника, дружбы и спортивного соперничества, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Британской олимпийской ассоциации сэр Дэнис Фоллоуз. - Самое глубокое, незабываемое впечатление произвела на меня церемония открытия Олимпиады. Мне приходилось видеть много парадов и фестивалей, но то, что я увидел на московском стадионе в день открытия, это гениально и грандиозно".

"Как английский гражданин я разделяю чувство разочарования моих молодых соотечественников, которые стали олимпийскими чемпионами, но в честь победы которых не прозвучал национальный гимн и не был поднят национальный флаг Великобритании", - заключил собеседник ТАСС

Израильские истребители не помешали ливанскому борцу успешно подготовиться к Играм в Москве

"Я был горд завоевать свою бронзовую олимпийскую награду на советской земле, я был горд, когда на флагштоке развевался национальный флаг Ливана, - заявил в интервью корреспонденту ТАСС борец греко-римского стиля Хасан Бишара, обладатель бронзовой награды в весе свыше 100 кг. - Это доказывает, что, несмотря на сложную обстановку в нашей стране, ливанский спорт жив, и мы приложим все силы для его дальнейшего развития".

"Тренироваться приходилось в трудных условиях, зачастую под вой израильских истребителей, постоянно летающих над Бейрутом. Спасибо советским тренерам, которые помогли многим участникам ливанской олимпийской делегации, в том числе и мне, приобрести неплохую физическую форму. В Москве я впервые, и не могу не отметить дружелюбие советских людей, тонко разбирающихся в спорте. У вас прекрасный уровень физического воспитания, позволяющий свободно развивать спортивные таланты. Уходя на тренерскую работу, я мечтаю, чтобы такое же положение сложилось и у нас в Ливане", - признался спортсмен.