Тренер Мальцева пока не видит оснований оставаться в синхронном плавании

Гана Максимова планирует создать водный балетно-цирковой спектакль

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Тренер самого титулованного синхрониста мира Александра Мальцева Гана Максимова пока не видит аргументов в пользу того, чтобы остаться в синхронном плавании. Об этом она рассказала ТАСС.

Намерение уйти из синхронного плавания после чемпионата мира в Сингапуре Максимова озвучила в апреле на фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) не включать микст-дуэты в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Отмечу коротко два момента. Это неверная трактовка моих слов: я говорила, что это решение лишило меня последней мотивации. "Больше нет никакой мотивации", - вот дословная фраза, которую я произнесла. Для того, чтобы не было никакой мотивации, должны быть, как вы понимаете, и другие факторы. И вот это уже не короткий разговор, и его на фоне усталости вести не хотелось бы. Я буду об этом писать (или говорить) в своем Telegram-канале чуть позже", - сказала Максимова.

"Пока я не вижу практически никакого аргумента в пользу того, чтобы остаться. Появятся ли они или нет - покажет время. А пока могу лишь сказать, что теперь, наконец, мне ничего не мешает нырнуть с головой в свой главный проект - создание водного балетно-циркового спектакля - хореографической симфонии на воде "Лебединое озеро". И надеюсь дописать книгу по мировой истории водных зрелищ и выйти на защиту моего многолетнего научного исследования по этой же теме", - добавила она.

Максимовой 55 лет, тренировать микст-дуэты в сборной России она начала в 2015 году.

На продолжающемся в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта соревнования по синхронному плаванию уже завершились. Лучшим синхронистом турнира был признан Мальцев, на счету которого три золота и серебро. 30-летний спортсмен покинул турнир в статусе семикратного чемпиона мира.