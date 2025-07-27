Ранее Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Квинси Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сочувствует бывшему нападающему команды нидерландцу Квинси Промесу, но в сложившейся ситуации красно-белые ничем не могут ему помочь. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

8 июля Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Промеса и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.

"Мы все время, пока Квинси был на связи, в течение всего прошлого года переписывались, поддерживали, - сказал Малышев. - Но что есть, то есть, он прекрасный футболист, но оказался в сложной ситуации. Мы ему сочувствуем. Сейчас не помогаем? На данный момент просто уже невозможно чем-то помочь".

Ранее Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где по прибытии его взяли под стражу. 21 июня апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам - о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 годам тюрьмы, по второму делу - к 6 годам тюрьмы. Позднее футболиста объявили в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб "Юнайтед" и стал резидентом ОАЭ.