Конаныхина и Бондарь стали третьими на ЧМ в синхронных прыжках с вышки

Это первая медаль для российских прыгунов в воду на чемпионате мира в Сингапуре

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/, Россияне Анна Конаныхина и Александр Бондарь стали бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта в соревнованиях смешанных команд в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Турнир проходит в Сингапуре.

Бондарь и Конаныхина набрали 311,88 балла. Их опередили сборные Китая (323,04) и Северной Кореи (322,98).

Российские спортсмены завоевали 1-ю медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на текущем чемпионате мира. Всего на счету россиян теперь 9 наград на данном турнире - 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. До этого спортсмены из России 8 раз становились призерами нынешнего мирового первенства в синхронном плавании, трехкратным победителем соревнований стал Александр Мальцев.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе