Для российских прыгунов в воду чемпионат мира в Сингапуре стал первым после шестилетнего перерыва

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Иностранные прыгуны в воду были рады возвращению россиян на международную арену. Об этом ТАСС рассказала Анна Конаныхина, которая в воскресенье в паре с Александром Бондарем завоевала бронзу в смешанных синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Сингапуре.

Для российских прыгунов в воду чемпионат мира в Сингапуре стал первым после шестилетнего перерыва. На турнире они выступают в нейтральном статусе.

"Очень хорошо встречают, очень дружелюбно относятся. Это мы заметили, когда первый раз были на Гран-при в конце февраля - начале марта. К нам хорошо относились, все были счастливы, что мы вернулись", - сказала Конаныхина.

Российские спортсмены завоевали 1-ю медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на текущем чемпионате мира. Всего на счету россиян теперь 9 наград на турнире - 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. До этого спортсмены из России 8 раз становились призерами нынешнего мирового первенства в синхронном плавании, трехкратным победителем соревнований стал Александр Мальцев.