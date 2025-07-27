Чемпионат мира по фехтованию проходит в Грузии с 22 по 30 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные взорвали несколько петард у гостиницы, в которой проживают российские фехтовальщики, принимающие участие в чемпионате мира в Тбилиси. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

Чемпионат мира проходит в настоящее время в Тбилиси в комплексе "Арена". Турнир завершится 30 июля.

"Около пяти утра около гостиницы, где проживает наша команда, неизвестные запустили несколько петард, затем скрылись. А сегодня небольшая группа устроила мини-пикет у дворца спорта с провокационными плакатами. Охрана на них практически не реагировала", - сообщили ТАСС в сборной.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.