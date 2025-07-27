Бронзовыми призерами турнира в последний соревновательный день также стали россияне Александра Бабинцева, Ихван Эдилсултанов и Денис Батчаев

УЛАН-БАТОР, 27 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Артем Золотухин завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Монголии в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке он проиграл Гончигсурену Батхуягу из Монголии.

Бронзовыми призерами турнира в последний соревновательный день стали россияне Александра Бабинцева (весовая категория до 78 кг), Ихван Эдилсултанов (до 90 кг) и Денис Батчаев (свыше 100 кг).

Турнир проходил с 25 по 27 июля. Российские спортсмены выступали на нем под флагом Международной федерации дзюдо.