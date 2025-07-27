На счету россиян золотая, две серебряные и семь бронзовых наград

УЛАН-БАТОР, 27 июля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали 10 медалей - золотую, две серебряные и семь бронзовых - по итогам турнира Большого шлема в Монголии.

Победителем турнира стала Ксения Галицкая (весовая категория до 57 кг), серебряными призерами - Марина Воробьева (до 48 кг) и Артем Золотухин (свыше 100 кг), бронзовые награды на счету Сабины Гилязовой (до 48 кг), Глафиры Борисовой (до 52 кг), Изнаура Сааева (до 60 кг), Адама Цечоева (до 81 кг), Александры Бабинцевой (до 78 кг), Ихвана Эдилсултанова (до 90 кг) и Дениса Батчаева (свыше 100 кг).

Больше россиян на прошедшем турнире медалей завоевали только спортсмены из Японии (6-3-3) и Монголии (3-1-7).

Турнир Большого шлема в Монголии проходил с 25 по 27 июля. На нем российские спортсмены выступали под флагом Международной федерации дзюдо.