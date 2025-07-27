Золото завоевали спортсменки из Австралии

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловчихи заняли шестое место в эстафете 4x100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Россиянки Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и Дарья Клепикова проплыли за 3 минуты 34,69 сек. и во второй раз за день обновили рекорд страны. Победителем финального заплыва стала сборная Австралии, показавшая результат 3 минуты 30,60 сек.

В предварительном заплыве россиянки показали результат 3 минуты 35,95 сек., обновив рекорд страны. Вместо Гайфутдиновой участвовала Дарья Сурушкина.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.