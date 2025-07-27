12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди оценила шумиху вокруг своего дебюта на ЧМ

Юная спортсменка на своем дебютном чемпионате мира отобралась в финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Китайская пловчиха Юй Цзыди старается не обращать внимания на шумиху вокруг ее участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выхода в финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Юй Цзыди в прошлом году в возрасте 11 лет отобралась на Олимпийские игры в Париже, однако тренеры китайской сборной решили не включать столь юную спортсменку в состав. Чемпионат мира в Сингапуре стал для нее первым крупным стартом.

"Этой мой первый чемпионат мира, я не ожидала, что он окажется настолько конкурентным. Однако я просто пытаюсь получить удовольствие от выступлений здесь, и я даже не ожидала, что смогу пробиться в финал. Об этом я сейчас узнала только от вас - я не знала свой результат и время", - сказала 12-летняя Юй Цзыди.

"Да, я ощущаю, что ко мне приковано особое внимание, это немного давит, но я стараюсь сконцентрироваться на своих заплывах", - добавила она.

Чемпионат мира завершится 3 августа.