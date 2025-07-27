Экс-тренер сборной России предостерег спортсменов от самостоятельных тренировок

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский предостерег спортсменов от самостоятельных тренировок и порекомендовал заниматься под присмотром специалистов, которые будут следить за процессом. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Иногда спортсмены в погоне за мечтой сами наращивают себе нагрузки перед соревнованиями, что совершенно неправильно, - сказал Шветский. - Должен быть тренер, который контролирует процесс. Сейчас возрождаются комплексно-научные группы с лабораторным и инструментальным практически ежедневным тестированием".

26 июля во время заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде скончался Дмитрий Ионов. По мнению Шветского, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне предельной физической нагрузки. До этого, 5 июля, Федерация триатлона России сообщила о том, что во время соревнований "Лига триатлона & Ironstar" в Москве умер участник. Владимир Порфиров в ходе заплыва потерял сознание и начал тонуть. Спасатели транспортировали его на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи.