{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер ЦСКА Челестини рассказал о посещении Большого театра в Москве

На игре с "Ахматом" был организован день оперы
© Роман Шлуинский/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА швейцарец Фабио Челестини вместе с женой дважды посетил Большой театр в Москве и получил невероятные впечатления. Об этом Челестини рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На игре был организован день оперы.

"Раньше мне не очень нравилась опера. Но с моей женой, балериной, мы уже дважды ходили в Большой театр. Это невероятно. Я учусь ценить культуру балета, оперы. Отлично, что во время работы в городе можно посещать такие места", - сказал Челестини.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды. Челестини 49 лет, с 2023 года он возглавлял швейцарский "Базель", с которым в сезоне-2024/25 стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии. Ранее он возглавлял "Сьон", "Люцерн", "Лугано" и "Лозанну", с которой в сезоне-2015/16 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии. 

Теги
Российский футбол
Чемпионат мира по фехтованию
Мамедов считает, что про победу Егорян на чемпионате мира пора снимать фильм
На турнире в Тбилиси саблистка завоевала свою третью золотую медаль чемпионатов мира
Мамедов считает, что про победу Егорян на чемпионате мира пора снимать фильм
Читать полностью