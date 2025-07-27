Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.

В финале Егорян победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счетом 15:11.

Егорян 31 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой. Российская спортсменка в третий раз выиграла чемпионат мира и шесть раз становилась чемпионкой Европы. В последний раз Егорян выступала на чемпионате мира в 2019 году, где завоевала золотую медаль в командной сабле. В личном турнире на чемпионате мира спортсменка победила впервые.

Российские спортсмены завоевали третью медаль на текущем чемпионате мира. Ранее серебряные медали выиграли российские шпажистки в командном турнире и рапирист Кирилл Бородачев.

Чемпионат мира завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.