Мамедов считает, что про победу Егорян на чемпионате мира пора снимать фильм

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Победа российской саблистки Яны Егорян на чемпионате мира в Тбилиси заслуживает того, чтобы про это событие сняли фильм. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

В финале Егорян победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счетом 15:11 и стала трехкратной чемпионкой мира.

"Это, конечно, Яна. Которая может радовать своими результатами и приносить чудо в самый нужный момент. Как это было в 2016 году на Олимпиаде, как это было сегодня. В 2016 году я не говорю про первое место, а про то, что она в полуфинале остановила [Ольгу] Харлан (двукратную олимпийскую чемпионку в командной сабле из Украины - прим. ТАСС) со счетом 15:9. А сегодня она из никакого, нулевого рейтинга стала чемпионом мира", - отметил Мамедов.

"Похоже, пора снимать "На острие - 2", как минимум. Яна все эти годы была, конечно, в вакууме без международных соревнований, но она чемпионка российского Гран-при - 2024, чемпионка России, победительница "Московской сабли" - она верила, что она вернется", - добавил он.

Егорян не выступала на чемпионатах мира с 2019 года, когда в составе сборной России завоевала золотую медаль в командной сабле. "Мысли материализуются - она не просто вернулась, а вернулась, сразу став чемпионкой мира. Я, честно говоря, когда наших допустили, задач им не ставил, я сказал им - самое главное, что допустили, Соня Великая мне написала: "Я вас подвела". Я говорю: "Ты что, самое важное, что ты туда приехала, и только это, никого ты не подвела". То же самое и с Яной, когда мы говорили - важно, что вернулись, у Яны получилось, да так, что весь мир вздрогнул", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля.