Мамедов назвал провокации у гостиницы российских фехтовальщиков дешевой акцией "нелюдей"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Провокации у гостиницы российских фехтовальщиков в Тбилиси являются дешевой акцией личностей, не похожих на людей. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ранее в штабе российской команды ТАСС сообщили, что неизвестные в воскресенье взорвали несколько петард у гостиницы, в которой проживают российские фехтовальщики. Позднее телеканал "ТВ Пирвели" показал в эфире кадры с сожжением российского триколора.

"Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал, - отметил Мамедов. - За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра - это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу".

"Службы безопасности и полиция работают, я благодарен FIE (Международной федерации фехтования - прим. ТАСС), которая со своей стороны обеспечивает все вопросы безопасности нашей команды. Все делается на очень профессиональном уровне. Естественно, наши спортсмены не думают о чем-то плохом - мысли материальны. Они думают только о соревнованиях. А то, что там происходит, никакого отношения к спорту не имеет", - добавил глава Федерации фехтования России.

В этот же день россиянка Яна Егорян смогла завоевать золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях саблисток. "Победа Яны вдвойне ценна после всего этого, потому что она несмотря на все это смогла показать всем, что спорт - это спорт. И в спорте у нас один критерий - это результат. И она его показала", - заключил Мамедов.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля.