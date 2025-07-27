Свищев считает, что провокации против российских фехтовальщиков режиссируются из Киева

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Провокации против российских спортсменов на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси режиссируются из Киева. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в штабе российской команды ТАСС сообщили, что неизвестные в воскресенье взорвали несколько петард у гостиницы, в которой проживают российские фехтовальщики. Позднее телеканал "ТВ Пирвели" показал в эфире кадры с сожжением российского триколора. В этот же день саблистка Яна Егорян стала чемпионкой мира в личном турнире.

"Несмотря на все провокации, которые, очевидно, режиссируются в том числе из Киева, мы завоевываем медали, - сказал Свищев. - Наши спортсмены не поддаются на провокации, а просто делают свое дело - побеждают. Егорян - большая молодец, показала нашу силу. А международным федерациям нужно обращать внимание на подобные вещи, они должны гарантировать безопасность для участвующих спортсменов".

Ранее серебряные медали завоевала российская команда шпажисток и рапирист Кирилл Бородачев. Чемпионат мира завершится 30 июля.